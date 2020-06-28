Выборы в Польше: рекордное явка и очереди на полтора часа

На президентских выборах в Польше по состоянию на 12:00 проголосовали 24,08% избирателей, что намного больше, чем во время предыдущего голосования.

Такие данные объявила Национальная избирательная комиссия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

По всей стране бюллетени для голосования уже были выданы 7 109 803 лицам, имеющим право голоса. "Это можно считать рекордной явкой в ​​истории выборов за последние годы", - сказал представитель комиссии.

В первом туре президентских выборов 2015 года явка избирателей к 12 часам составила 14,61 процента.

Очереди перед избирательными участками выстроились с раннего утра в Варшаве, Вроцлаве, Лодзе и других городах. Некоторые люди ждали полтора часа, чтобы проголосовать, несмотря на сильную жару.

В связи с коронавирусом, голосование проходит со строгими санитарными нормами. Людям приходится стоять в очередях на улице на расстоянии полутора метров друг от друга, на участки пускают только в масках и определенное количество людей.

"Мы призываем жителей брать воду с собой. Жарко и очереди действительно большие. Несколько человек уже потеряли сознание", - сказала пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецка.

Также стало известно, что одна женщина упала в обморок на избирательном участке и скончалась в больнице.

Избирательные участки будут открыты до 21:00.

Напомним, основными претендентами на победу считаются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский.