Вибори у Польщі: рекордна явка і черги на півтори години

На президентських виборах в Польщі станом на 12:00 проголосували 24,08% виборців, що набагато більше, ніж під час попереднього голосування.

Такі дані оголосила Національна виборча комісія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

По всій країні бюлетені для голосування вже були видані 7 109 803 особам, які мають право голосу. "Це можна вважати рекордною явкою в історії виборів за останні роки", - сказав представник комісії.

У першому турі президентських виборів 2015 року явка виборців до 12 години склала 14,61 відсотка.

Черги перед виборчими дільницями вишикувалися з самого ранку у Варшаві, Вроцлаві, Лодзі та інших містах. Деякі люди чекали півтори години, щоб проголосувати, незважаючи на сильну спеку.

У зв'язку з коронавірусом, голосування проходить із суворими санітарними нормами. Людям доводиться стояти в чергах на вулиці на відстані півтора метра один від одного, на дільниці пускають тільки в масках і певну кількість людей.

"Ми закликаємо жителів брати воду з собою. Жарко і черги дійсно великі. Кілька людей вже втратили свідомість", - сказала прессекретар мерії Варшави Кароліна Галецька.

Також стало відомо, що одна жінка втратила свідомість на виборчій дільниці і померла в лікарні.

Виборчі дільниці будуть відкриті до 21:00.

Нагадаємо, основними претендентами на перемогу вважаються чинний глава держави Анджей Дуда та кандидат від опозиційної "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський.

Детальніше про виборчу кампанію читайте у статті – "Виклик для моновлади: як змінять Польщу нові президентські вибори"

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