Бывший президент Словакии уходит из политики из-за проблем со здоровьем

Бывший президент Словакии Андрей Киска, который возглавляет партию "За людей", входящий в правительственную коалицию, решил уйти из политики из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Киска уже продолжительное время имеет проблемы с сердцем.

"Мое здоровье не позволяет мне оставаться активным в политике", - заявил Киска, добавив, что ему предстоит еще одна операция в понедельник, третья за пять лет и вторая менее чем за год.

Несмотря на прошлогоднюю операцию, Киска все еще страдает от аритмии. Уже в пятницу он объявил своей партии, что не будет баллотироваться в президенты на августовских выборах.

"Наш министр и наши 12 депутатов работают над тем, чтобы сделать Словакию более достойной страной, где справедливость распространяется на всех в равной степени и где нет коррупции. Мы определенно победили Фицо (бывший премьер-министр, - ред), у него нет шансов вернуться. Но этого недостаточно, Словакия должна двигаться вперед", - сказал бывший президент.

Напомним, бывшему президенту Словакии Андрею Киске предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Обвинение связано с расследованием вокруг деятельности компании Kiska Travel Agency (KTAG) в 2013 и 2014 годах, принадлежащей бывшему президенту.