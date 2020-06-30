Греция устанавливает в море "плавучий забор" для защиты от мигрантов

Греция устанавливает "плавучий забор" в море возле острова Лесбос для защиты от нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Плавучий забор" длиной около 3 км и высотой более одного метра установят на северо-востоке острова с целью усложнить прибытие нелегальных мигрантов с территории Турции.

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Как сообщают в министерстве обороны, сейчас проект - на завершающем этапе. Сооружение барьера и его содержание в течение 4 лет будет стоить около 500 000 евро.

В правозащитных организациях, в частности, Amnesty International, критикуют идею как такую, что усложнит работу организаций, которые занимаются спасением мигрантов в море.

Лесбос с 2015 года является одним из главных "ворот", через которые мигранты и искатели убежища пытаются попасть в ЕС.

После начала пандемии коронавируса количество мигрантов, прибывающих на греческие острова из Турции, резко уменьшилось. Начиная с апреля, на Лесбос прибыли только 350 человек.

Всего в 5 лагерях для искателей убежища на греческих островах в Эгейском море проживают более 33 тыс. человек, несмотря на то, что они рассчитаны на 5400 человек. Еще около 70 тысяч искателей убежища размещены в лагерях на материковой части страны.

Как сообщалось ранее, по данным Европейского бюро поддержки убежища (EASO) количество заявок на получение убежища в ЕС весной 2020 упало до 10-летнего минимума - в результате пандемии коронавируса и закрытия границ.