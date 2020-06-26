Дания предоставит Греции 3 млн евро на учреждения для детей-мигрантов

Дания и Греция договорились о предоставлении Греции около 3 млн евро для создания учреждений для детей-мигрантов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The National Herald, соответствующее соглашение подписали сегодня министр Дании по развитию сотрудничества Расмус Прен и министр по вопросам миграции и убежища Греции Джордж Кумуцакос.

Речь идет о средствах на строительство в Греции заведений для проживания детей, оказавшихся в стране как мигранты или беженцы без сопровождения старших, а также создания разновозрастных программ для их интеграции в греческое общество и обучение.

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В целом предусматривается построение заведений для около 4 тысяч детей в июле-ноябре 2021 года. Каждое отдельное заведение будет рассчитано на 20-40 детей.

Укажут, что такое решение принято после обострения ситуации с мигрантами на турецко-греческой границе, и вообще сложной ситуацией для беженцев и мигрантов.

Как сообщалось ранее, в мае Греция заявила, что будет расширять защитный забор на границе с Турцией для противодействия нелегальной миграции.