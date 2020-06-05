В польском Сейме возмущены Качиньским, грубо обругавшим оппозицию

В Сейме Польши в ходе обсуждения предложения о вотуме недоверия министру здравоохранения Лукашу Шумовскому произошла ссора между лидером правящей партии Ярославом Качиньским и оппозицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Это вотум по отношению к министру и ведите себя соответственно", - кричал председатель оппозиционной "Гражданской коалиции" Борис Будка.

Вскоре возникла ссора, в ходе которой депутаты друг друга перекрикивали.

"Это цирк и скандал, это вотум недоверия", - сказал в сторону оппозиции вице-премьер Петр Глиньский. Кульминацией, однако, оказался комментарий председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который назвал депутатов оппозиции "наглым сбродом".

Вице-спикер Рышард Терлецкий, который вел заседание, распорядился сделать перерыв на 5 минут, однако и после перерыва обстановка не разрядилась.

"Скандальное поведение депутата Качиньского и министра Шумовского. Во время выступления депутата Барбары Новацкой, представлявшей обоснование вотума недоверия министру здравоохранения, Качиньский назвал депутатов оппозиции "наглым сбродом". Истинное лицо "Права и справедливости". Чванство и высокомерие", - заявил Борис Будка.

Его поддержали и другие коллеги по оппозиции.

Стоит отметить, что депутаты в конце концов отклонили вотум недоверия Шумовскому.