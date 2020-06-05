Продажи велосипедов в Италии удвоились после запуска "кэшбека" от государства

В Италии удвоились продажи велосипедов после запуска государственной программы "кэшбек".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere.

За первый месяц работы, продажи велосипедных магазинов в Италии почти удвоились. Начиная с 5 мая, итальянцы приобрели около 600 000 велосипедов. Одной из причин этого называют запуск государственной программы бонусов - "кэшбек" людям, которые на начальном этапе выхода из карантина пересядут на велосипед, чтобы избежать общественного транспорта. Такую инициативу предложила министр инфраструктуры.

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Воспользоваться этой программой могут жители городов с населением более 50 000 человек.

Компенсацию можно получить в размере 60% от стоимости велосипеда, если он стоит не более 500 евро. Для этого необходимо сохранить чеки и зарегистрировать данные в специальном приложении, используя свою электронную подпись (Spid). "Кэшбек" от государства должно прийти через несколько дней.

Сколько людей уже получили "кэшбек", пока не сообщается.

Напомним, ранее Милан объявил о намерении внедрить одну из самых амбициозных в Европе схем перераспределения уличного пространства в пользу велосипедистов и пешеходов в ответ на кризис с коронавируса.