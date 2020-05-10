Париж собирается сделать ряд улиц полностью пешеходными

Городские власти Парижа собираются сделать ряд улиц полностью пешеходными, если после ослабления карантина 11 мая движение транспорта станет очень интенсивным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала мэр Парижа Анн Идальго в интервью Journal du Dimanche.

Анн Идальго рассматривает вариант изменить схему движения транспорта, если после ослабления карантина 11 мая он станет очень интенсивным, и планирует сделать ряд улиц города полностью пешеходными.

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"Если автомобильный трафик станет очень интенсивным, я буду просить изменить схему движения. Речь идет о здоровье парижан. Масштабное увеличение количества автомобильного транспорта приведет к увеличению загрязнения воздуха, что ежегодно вызывает около 48 тысяч преждевременных смертей во Франции, из них 6 500 – в столичном регионе , - отмечает Анн Идальго. – Кроме того, исследования показали, что загрязнение воздуха твердыми частицами ускоряет распространение коронавируса".

Также мэр предлагает сделать полностью пешеходными ряд улиц в центре Парижа, в частности, Petits-Champs, Monsigny, Mouffetard, Faubourg-Saint-Denis, Aligre, Carrousel du Louvre. Многие из них – совсем узкие, и сейчас там только одностороннее движение.

Кроме того, по ее мнению, можно было бы закрыть для автомобильного движения дороги, которые проходят вплотную к школам – в часы, когда дети идут на первый урок и когда большинство освобождаются после уроков, или постоянно. Это было одним из ее предвыборных обещаний.

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Как сообщалось ранее, Анн Идальго также анонсировала создание в Париже 50 км дополнительных полос для велосипедистов, чтобы поощрить людей пересесть на велосипеды и разгрузить общественный транспорт на этапе выхода из карантина.

В среду, 6 мая, власти парижского региона, профсоюзы и общественные организации подписали хартию, призванную ограничить количество поездок в общественном транспорте в часы пик после снятия карантинных мероприятий 11 мая. Предприятия позволят большей части сотрудников работать из дома и изменить часы работы для того, чтобы избежать перегруженности метро и автобусов.

Мэр также просила разрешить открыть в столице сады и парки с 11 мая, в рамках ослабления карантина, однако этого не позволили сделать, ссылаясь на то, что Иль-де-Франс и непосредственно Париж – один из двух регионов, наиболее пострадавших от эпидемии .

Мэр заявляет, что город имеет план, как контролировать количество посетителей в парках после открытия, и добавляет, что в противном случае все закончится "скоплениями людей на тротуарах".

Напомним, раньше похожие меры анонсировали городские власти Мадрида и Брюсселя.