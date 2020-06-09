Польша передала военному госпиталю в Киеве оборудования для борьбы с COVID-19

МИД Польши закупило для главного военного госпиталя в Киеве медицинское оборудование для борьбы с COVID-19 стоимостью 500 тыс. гривен.

Об этом сообщили в посольстве Польши в Украине, пишет "Европейская правда".

"Главный военный госпиталь в Киеве получил сегодня медицинское оборудование для борьбы с COVID-19 стоимостью 500 тыс. гривен. Поддержка обеспечена Фондом международной солидарности за счет МИД Польши", - объявило посольство в своем официальном Twitter-аккаунте.

Головний військовий госпіталь у Києві отримав сьогодні медичне обладнання для боротьби з #COVID19 вартістю 500 тис грн. Підтримку забезпечено @SFPL_FSM за кошти @MSZ_RP. "Солідарність - це перевірена польська вакцина проти коронавірусу", - підкреслив Посол @B_Cichocki pic.twitter.com/KR5faomxEX — PLinUkraine (@PLinUkraine) June 9, 2020

"Солидарность - это проверенная польская вакцина против коронавируса", - прокомментировал посол Польши Бартош Цихоцкий.

Президент Фонда международной солидарности Рафал Дзеньчоловський подчеркнул, что передача помощи в Киеве завершает цикл проектов фонда во Львове, Виннице и Бердичеве общей стоимостью 500 тыс. злотых (3,4 млн гривен).