Польша передала военному госпиталю в Киеве оборудования для борьбы с COVID-19
МИД Польши закупило для главного военного госпиталя в Киеве медицинское оборудование для борьбы с COVID-19 стоимостью 500 тыс. гривен.
Об этом сообщили в посольстве Польши в Украине, пишет "Европейская правда".
"Главный военный госпиталь в Киеве получил сегодня медицинское оборудование для борьбы с COVID-19 стоимостью 500 тыс. гривен. Поддержка обеспечена Фондом международной солидарности за счет МИД Польши", - объявило посольство в своем официальном Twitter-аккаунте.
Головний військовий госпіталь у Києві отримав сьогодні медичне обладнання для боротьби з #COVID19 вартістю 500 тис грн. Підтримку забезпечено @SFPL_FSM за кошти @MSZ_RP. "Солідарність - це перевірена польська вакцина проти коронавірусу", - підкреслив Посол @B_Cichocki pic.twitter.com/KR5faomxEX— PLinUkraine (@PLinUkraine) June 9, 2020
"Солидарность - это проверенная польская вакцина против коронавируса", - прокомментировал посол Польши Бартош Цихоцкий.
Президент Фонда международной солидарности Рафал Дзеньчоловський подчеркнул, что передача помощи в Киеве завершает цикл проектов фонда во Львове, Виннице и Бердичеве общей стоимостью 500 тыс. злотых (3,4 млн гривен).