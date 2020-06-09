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Польша передала военному госпиталю в Киеве оборудования для борьбы с COVID-19

Вторник, 9 июня 2020, 15:07

МИД Польши закупило для главного военного госпиталя в Киеве медицинское оборудование для борьбы с COVID-19 стоимостью 500 тыс. гривен.

Об этом сообщили в посольстве Польши в Украине, пишет "Европейская правда".

"Главный военный госпиталь в Киеве получил сегодня медицинское оборудование для борьбы с COVID-19 стоимостью 500 тыс. гривен. Поддержка обеспечена Фондом международной солидарности за счет МИД Польши", - объявило посольство в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Солидарность - это проверенная польская вакцина против коронавируса", - прокомментировал посол Польши Бартош Цихоцкий.

Президент Фонда международной солидарности Рафал Дзеньчоловський подчеркнул, что передача помощи в Киеве завершает цикл проектов фонда во Львове, Виннице и Бердичеве общей стоимостью 500 тыс. злотых (3,4 млн гривен).

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