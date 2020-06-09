Польща передала військовому госпіталю в Києві обладнання для боротьби з COVID-19

МЗС Польщі закупило для головного військового госпіталя у Києві медичне обладнання для боротьби з COVID-19 вартістю 500 тисяч гривень.

Про це повідомили у посольстві Польщі в Україні, пише "Європейська правда".

"Головний військовий госпіталь у Києві отримав сьогодні медичне обладнання для боротьби з COVID-19 вартістю 500 тис гривень. Підтримку забезпечено Фондом міжнародної сол

ідарності за кошти МЗС Польщі", - оголосило посольство у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Головний військовий госпіталь у Києві отримав сьогодні медичне обладнання для боротьби з #COVID19 вартістю 500 тис грн. Підтримку забезпечено @SFPL_FSM за кошти @MSZ_RP. "Солідарність - це перевірена польська вакцина проти коронавірусу", - підкреслив Посол @B_Cichocki pic.twitter.com/KR5faomxEX — PLinUkraine (@PLinUkraine) June 9, 2020

"Солідарніс

ть - це перевірена польська вакцина проти коронавірусу", - прокоментував посол Польщі Бартош Ціхоцький.

Президент Фонду міжнародної солідарності Рафал Дзеньчоловський підкреслив, що передача допомоги в Києві завершує цикл проєктів фонду у Львові, Вінниці та Бердичеві загальною вартістю 500 тисяч злотих (3,4 млн гривень).