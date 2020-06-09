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Польща передала військовому госпіталю в Києві обладнання для боротьби з COVID-19

Вівторок, 9 червня 2020, 15:07

МЗС Польщі закупило для головного військового госпіталя у Києві медичне обладнання для боротьби з COVID-19 вартістю 500 тисяч гривень.

Про це повідомили у посольстві Польщі в Україні, пише "Європейська правда".

"Головний військовий госпіталь у Києві отримав сьогодні медичне обладнання для боротьби з COVID-19 вартістю 500 тис гривень. Підтримку забезпечено Фондом міжнародної сол

ідарності за кошти МЗС Польщі", - оголосило посольство у своєму офіційному Twitter-акаунті.

"Солідарніс

ть - це перевірена польська вакцина проти коронавірусу", - прокоментував посол Польщі Бартош Ціхоцький.

Президент Фонду міжнародної солідарності Рафал Дзеньчоловський підкреслив, що передача допомоги в Києві завершує цикл проєктів фонду у Львові, Вінниці та Бердичеві загальною вартістю 500 тисяч злотих (3,4 млн гривень).

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