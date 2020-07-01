В МИД Германии внимательно следят за делом Порошенко – СМИ

В МИД Германии очень внимательно наблюдают за уголовным преследованием Петра Порошенко, в частности, через немецкое дипломатическое представительство в Киеве.

Об этом говорится в материале украинской службы Deutsche Welle, которая ссылается на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Кроме отслеживания "дела Порошенко", Берлин настойчиво поднимает в разговорах с украинскими коллегами вопросы борьбы с коррупцией и проблем с обеспечением норм правового государства. Об этом, по информации издания, шла речь во время недавней встречи главы немецкого МИД Хайко Мааса с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Дипломаты в Берлине озадачены планами украинской власти реформировать судопроизводство по-своему, не считаясь с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, говорится в публикации.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за планами реформы судопроизводства, которые не оправдывают ожиданий международных партнеров", - отметил собеседник во внешнеполитическом ведомстве Германии. Венецианская комиссия и общественные активисты в Украине критикуют начатую Зеленским судебную реформу как не соответствующую заявленной цели повысить независимость судей.

Как известно, Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно назначению на должность заместителя председателя СВР скандального Сергея Семочко.

18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура сообщала, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.

Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.