Еврогруппа избрала новым президентом министра финансов Ирландии

Еврогруппа избрала нового президента. Им стал министр финансов, публичных расходов и реформ Ирландии Паскаль Донохью.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Совета ЕС, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Паскаль Донохью заменит на этом посту Марио Сентено, министра финансов Португалии, который возглавлял Еврогруппу с декабря 2017 года. Полномочия нового президента начнутся с 13 июля и продлятся два с половиной года.

Первая встреча Еврогруппы под председательством Донохью запланирована на 11 сентября 2020 года.

Донохью является министром финансов Ирландии с июня 2017 года.

Еврогруппа - неофициальная структура Совета ЕС, объединяющая министров финансов стран-членов для обсуждения общих вопросов, связанных с евро, и координации экономической политики. Также Еврогруппа занимается подготовкой евросаммитов.

Обычно встреча Еврогруппы происходит раз в месяц накануне заседания Совета по экономическим и финансовым делам (ECOFIN) Совета ЕС.