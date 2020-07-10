Єврогрупа обрала нового президента. Ним став міністр фінансів, публічних видатків та реформ Ірландії Паскал Донохоу.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Ради ЄС, з яким ознайомилася "Європейська правда".

Паскал Донохоу замінить на цій посаді Маріо Сентено, міністра фінансів Португалії, який очолював Єврогрупу з грудня 2017 року. Повноваження нового президента розпочнуться з 13 липня і триватимуть два з половиною роки.

Перша зустріч Єврогрупи за головування Паскала Донохоу запланована на 11 вересня 2020 року.

Донохоу є міністром фінансів Ірландії з червня 2017 року.

Єврогрупа є неофіційною структурою Ради ЄС, що об’єднує міністрів фінансів країн-членів для обговорення спільних питань, пов’язаних з євро, та координації економічної політики. Також Єврогрупа опікується підготовкою Євросамітів.

Зазвичай зустріч Єврогрупи відбувається раз на місяць напередодні засідання Ради з економічних і фінансових справ (ECOFIN) Ради ЄС.