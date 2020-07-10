В Афинах 10 000 человек протестовали против закона о демонстрациях

В Афинах около 10 000 демонстрантов собрались у здания парламента, который рассматривал законопроект, регулирующий уличные демонстрации. В результате произошли столкновения с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Организаторами акции протеста под лозунгом "Руки прочь от демонстраций" в четверг выступили организации левого толка, студенческие объединения, профсоюзы, связанные с Коммунистической партией Греции, в частности, АДЕДИ - конфедерация профсоюзов государственных служащих Греции и молодежное крыло ведущей оппозиционной партии СИРИЗА.

Группа протестующих бросала в полицию "коктейли Молотова" и камни, а стражи порядка отвечали слезоточивым газом.

Парламент Греции в результате одобрил законопроект, направленный, по словам авторов, на регулирование демонстраций, которые вызывают возмущение в обществе и влияют на торговлю.

Законопроект обязывает подать заявку на проведение любой демонстрации, которая дает право на ограничение на демонстрации или прямой запрет, если власти будут считать, что они угрожают общественной безопасности.

Кроме того, организаторы несут ответственность за вред, причиненный протестующими. Новое законодательство было принято 187 законодателями в 300-местном парламенте.

Новые правила призваны заменить указ 1971 года, ограничивающий митинги. Юнионисты и оппозиционные партии обвиняют правительство в том, что он прибегает к превентивным действиям, чтобы подавить любую оппозицию к возможным последствиям пандемии коронавируса.