В Афінах 10 тисяч людей протестували проти закону про демонстрації

В Афінах близько 10 000 демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту, який розглядав законопроєкт, що регулює вуличні демонстрації. В результаті відбулися сутички з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Організаторами акції протесту під гаслом "Руки геть від демонстрацій" в четвер виступили організації лівого спрямування, студентські об'єднання, профспілки, пов'язані з Комуністичною партією Греції, зокрема, АДЕДІ - конфедерація профспілок державних службовців Греції і молодіжне крило провідної опозиційної партії СІРІЗА.

Група протестувальників кидала в поліцію "коктейлі Молотова" і каміння, а правоохоронці відповідали сльозогінним газом.

Парламент Греції в результаті схвалив законопроєкт, спрямований, за словами авторів, на регулювання демонстрацій, які спричиняють збурення в суспільстві і впливають на торгівлю.

Законопроєкт зобов'язує подати заявку на проведення будь-якої демонстрації, надає право на обмеження на демонстрації або пряму заборону, якщо влада вважатиме, що вони загрожують суспільній безпеці.

Крім того, організатори несуть відповідальність за шкоду, заподіяну протестуючими. Нове законодавство було схвалено 187 законодавцями в 300-містному парламенті.

Нові правила покликані замінити указ 1971 року, що обмежує мітинги. Юніоністи і опозиційні партії звинувачують уряд в тому, що він вдається до превентивних дій, щоб придушити будь-яку опозицію до можливих наслідків пандемії коронавірусу.