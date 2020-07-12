Испания разместит 40 000 полицейских на курортах для гарантии "безопасного туризма"

Правительство Испании направит тысячи полицейских на главные курорты этим летом, чтобы они контролировали соблюдение санитарных правил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Прошло более двух недель с тех пор, как Испания вновь открыла свои границы для туристов из других шенгенских стран, но многие курорты по всей стране наполовину, если не практически, пусты.

Туристы опасаются ехать в страну, которая стала одним из европейских центров вспышки коронавируса.

Это подтолкнуло правительство Испании к запуску двух совместных кампаний - " Операция Лето" и "План безопасного туризма" - с целью "гарантировать защиту летнего сезона и консолидировать Испанию, "как одно из самых безопасных туристических направлений на планете".

"Для этой цели было подготовлено более двадцати руководств, которые охватывают всю туристическую цепочку и являются ориентиром для глобального индекса", - сказала госсекретарь Испании по туризму Изабель Мария Оливер Сагрерас.

Для обеспечения соблюдения этих мер безопасности дополнительные 40 000 сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии будут направлены в самые популярные туристические регионы Испании: Андалусию, Астурию, Балеарские острова, Канарские острова, Кантабрию, регион Валенсия, Галисию, Мадрид и Мурсию.

Сотрудники будут заниматься усиленным надзором и профилактическим контролем на городских и междугородних маршрутах, станциях, портах, аэропортах, отелях, пляжах и кемпингах.

Они также обеспечат соблюдение жителями и туристами мер по охране здоровья, действующих в каждом регионе, таких как недавнее требование на Балеарских островах постоянно носить маску в общественных местах.