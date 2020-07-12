Іспанія розмістить 40 тисяч поліцейських на курортах для гарантії "безпечного туризму"

Уряд Іспанії направить тисячі поліцейських на головні курорти цього літа, щоб вони контролювали дотримання санітарних правил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Минуло понад два тижні з тих пір, як Іспанія знову відкрила свої кордони для туристів з інших шенгенських країн, але багато курортів по всій країні наполовину, а то й практично, порожні.

Туристи побоюються їхати в країну, яка стала одним з європейських центрів спалаху коронавірусу.

Це підштовхнуло уряд Іспанії до запуску двох спільних кампаній - "Операція "Літо" і "План безпечного туризму" - з метою "гарантувати захист літнього сезону і консолідувати Іспанію, як один з найбезпечніших туристичних напрямків на планеті".

"Для цієї мети було підготовлено понад двадцять посібників, які охоплюють весь туристичний ланцюжок і є орієнтиром для глобального індексу", - сказала держсекретар Іспанії з туризму Ізабель Марія Олівер Сагрерас.

Для забезпечення дотримання цих заходів безпеки додаткові 40 000 співробітників Національної поліції і Цивільної гвардії будуть спрямовані в найпопулярніші туристичні регіони Іспанії: Андалусію, Астурію, Балеарські острови, Канарські острови, Кантабрію, регіон Валенсія, Галісію, Мадрид і Мурсію.

Співробітники будуть займатися посиленим наглядом і профілактичним медичним наглядом на міських і міжміських маршрутах, станціях, портах, аеропортах, готелях, пляжах і кемпінгах.

Вони також забезпечать дотримання жителями і туристами заходів з охорони здоров'я, що діють в кожному регіоні, таких як недавня вимога на Балеарських островах постійно носити маску в громадських місцях.