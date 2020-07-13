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В Северной Македонии начались трехдневные выборы: 13 июля голосуют больные коронавирусом

Понедельник, 13 июля 2020, 14:41

В Северной Македонии в понедельник началось голосование на досрочных парламентских выборах, которое продлится три дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское агентство MIA.

13 июля голосуют пациенты с коронавирусом, как те, кто находится в карантине, так и те, кто самоизолировался. Однако проголосовать смогут только те больные, которые подали заявку на голосование за неделю до этого.

По данным македонской ЦИК, сегодня в выборах примут участие 706 человек, хотя в целом по стране насчитывается около 3000 инфицированных.

14 июля будут голосовать люди с особыми потребностями, тяжело больные (не коронавирусом) и заключенные, а 15 июля - все остальные избиратели.

Выборы в Северной Македонии перенесли на 15 июля после того как было отменено их проведение 12 апреля из пандемии.

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Коронавирус Северная Македония
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