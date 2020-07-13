У Північній Македонії почалися триденні вибори: 13 липня голосують хворі на коронавірус

У Північній Македонії в понеділок розпочалося голосування на дострокових парламентських виборах, яке триватиме три дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на македонське агентство MIA.

13 липня голосують пацієнти з коронавірусом, як ті, хто перебуває в карантині, так і самоізольовані. Однак проголосувати зможуть тільки ті хворі, які подали заявку на голосування за тиждень до цього.

За даними македонської ЦВК, сьогодні у виборах візьмуть участь 706 осіб, хоча загалом у країні налічується близько 3000 інфікованих.

14 липня голосуватимуть люди із особливими потребами, важко хворі (не на коронавірус) та в'язні, а 15 липня - усі інші виборці.

Вибори у Північній Македонії перенесли на 15 липня після того як було скасоване їх проведення 12 квітня через пандемію.