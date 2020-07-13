Количество нелегальных мигрантов на границах ЕС снизилось из-за коронавируса

В первой половине 2020 года количество незаконных пересечений границ на внешних рубежах Евросоюза сократилось, главным образом из-за последствий пандемии коронавируса.

Об этом говорится в отчете пограничного агентства ЕС Frontex, сообщает "Европейская правда".

Падение было особенно заметно на миграционных маршрутах Западного и Восточного Средиземноморья. Всего зафиксировано 36 400 пересечений, это почти на одну пятую меньше, чем за тот же период прошлого года.

В июне количество нелегальных пересечений границы примерно соответствовало предыдущему месяцу и составило почти 4500 случаев.

В то же время Западные Балканы стали самым активным миграционным маршрутом в июне с 2050 незаконными пересечениями границы, что на 70% больше, чем в мае, и почти в три раза больше, чем год назад.

Число мигрантов, пересекающих Западные Балканы, возросло из-за увеличения числа людей, которые сначала высадились в Греции, и смягчения карантинных мер странами в регионе.

В первой половине этого года на границе ЕС в регионе было выявлено почти 9300 мигрантов, что на 73% больше, чем в первые шесть месяцев 2019 года.

Двое из трех мигрантов, выявленных в регионе в этом году, были сирийцами, в то время как афганцы составляли 17% пограничных переходов.

Согласно последним данным, в июне было зарегистрировано около 200 незаконных пересечений на маршруте Восточного Средиземноморья, хотя ожидается, что это число будет выше при подсчете окончательных данных.

Однако ожидается, что окончательный подсчет будет близок к майскому показателю и останется одним из самых низких показателей, зафиксированных на этом маршруте с 2009 года.