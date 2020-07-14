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Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за записки о бомбе в туалете

Вторник, 14 июля 2020, 15:12

Самолет Ryanair был вынужден внепланово приземлиться после того, как в туалете была обнаружена записка, в которой утверждалось, что на борту находились взрывчатые вещества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Самолет, выполнявший рейс из Кракова в Дублин, был перенаправлен в британский аэропорт Станстед, чтобы сотрудники полиции могли проверить его.

Два самолета ВВС Британии сопровождали самолет, который приземлился около 18:40 в понедельник.

Полиция сообщила, что ничего подозрительного найдено не было, но двое мужчин были арестованы по подозрению в угрозах воздушному судну. Мужчины в возрасте 26 и 47 лет остаются под стражей.

"Самолет приземлился нормально, но был доставлен на удаленную стоянку, где пассажиры благополучно высадились", - сказал представитель авиакомпании.

Полиция подтвердила, что все пассажиры были благополучно высажены из самолета.

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