Літак Ryanair здійснив вимушену посадку через записку про бомбу в туалеті

Літак Ryanair був змушений позапланово приземлитися після того, як в туалеті було виявлено записку, в якій стверджувалося, що на борту знаходилися вибухові речовини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Літак, що виконував рейс з Кракова в Дублін, був перенаправлений в британський аеропорт Станстед, щоб співробітники поліції могли перевірити його.

Два літаки ВПС Британії супроводжували літак, який приземлився близько о 18:40 у понеділок.

Поліція повідомила, що нічого підозрілого виявлено не було, але двоє чоловіків були заарештовані за підозрою в погрозах повітряному судну. Чоловіки у віці 26 і 47 років залишаються під вартою.

"Літак приземлився нормально, але був доставлений на віддалену стоянку, де пасажири благополучно висадилися", - сказав представник авіакомпанії.

Поліція підтвердила, що всі пасажири були благополучно висаджені з літака.