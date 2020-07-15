Дело МН17: стало известно, по каким статьям Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России

Нидерланды предоставили дополнительную информацию об иске против России в Европейском суду по правам человека в связи со сбитием самолета рейса МН17.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в комментарии корреспонденту "Укринформа" в Гааге.

"Сегодня состоялся брифинг в Министерстве юстиции Нидерландов, где представители государств-членов Международной совместной следственной группы (JIT) и стран, чьи граждане погибли в результате сбития самолета, представили развернутую информацию об иске Нидерландов в ЕСПЧ против РФ и высказали предложение поддержать такой шаг. Также было предоставлено уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ", - рассказал посол.

По его словам, в иске Нидерландов против России речь идет о нарушении последней трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2-й, 3-й и 13-й.

Статья 2 Конвенции определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как путем исполнения смертного приговора суда, вынесенного после признания лица виновным в совершении преступления, за которое закон предусматривает такое наказание.

Статья 3 подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Статья 13 указывает, что каждый, чьи права и свободы, признанные в Конвенции, нарушены, имеет право на эффективную юридическую защиту в национальном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, которые осуществляли свои официальные полномочия.

"Нидерланды ссылаются на Статью 13 Конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании сбития самолета, вопреки ее обязательствам в соответствии с Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам", - отметил Всеволод Ченцов.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за ее роли в гибели рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

Как известно, возле Амстердама продолжается судебный процесс по делу о сбитом самолете "Малайзийских авиалиний".

Прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа, когда защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы ответить на вопрос о возможных требованиях о возмещении ущерба.

Рассмотрение дела по существу может начаться в феврале-марте следующего года.

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