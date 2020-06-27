Суд по MH17: рассмотрение дела по существу может состояться в феврале-марте 2021 года

Сторона обвинения в суде по делу сбитого рейса MH17 предложила рассмотрение по существу в феврале-марте следующего года.

Об этом говорится на сайте Суда по MH17, сообщает "Европейская правда".

"Поскольку защита и адвокат родственников заявили, что им нужно больше времени для подготовки, обвинение предлагает назначить слушания по существу дела на февраль и март 2021 года и предоставить родственникам слово в мае и июне 2021 года", - сообщили в суде.

В то же время указанные даты являются еще неопределенными.

Комментируя ход заседания в пятницу, в суде заявили, что обвинения отреагировало на запросы защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова о проведении дополнительного следствия и предложило, чтобы суд отклонил большинство этих запросов. Свое решение по этому вопросу судьи объявят на слушаниях 3 июля.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.