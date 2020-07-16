16 июля утром на границе Азербайджана и Армении возобновились бои, стороны обменялись обвинениями.

Об этом сообщает "Европейская правда".

МИД Армении обвинил Азербайджан в нарушении достигнутой договоренности о прекращении боевых действий. Ведомство сообщило о попытке азербайджанской диверсии и обстрелах из гаубиц приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес.

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"16 июля рано утром вооруженные силы Азербайджана с помощью штурмовых отрядов восстановили действия в направлении государственной границы Республики Армения, на участке сел Мовсес и Айгепар Тавушской области, с применением минометов и пушек. После ответа армянских вооруженных сил азербайджанские силы, понеся потери, были отброшены назад", - цитирует заявление министерства Общественное радио Армении.

"Не достигнув успеха на поле боя, азербайджанские подразделения открыли артиллерийский огонь по селам Айгепар и Мовсес, осуществляя целенаправленный преступный обстрел гражданской инфраструктуры и мирного населения", - заявило министерство.

Минобороны Азербайджана назвало это сообщение дезинформацией армянской стороны.

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"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты, в отличие от армянской стороны. Сегодня утром Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские села Агдам, Дондурей Гушчу, Вахидли в Товузском районе, снаряды попали в жилые дома", - цитирует заявление министерства издание Vesti.az.

Напомним, 12 июля Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран. Армения заявила, что военнослужащие Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, а потом пытались захватить армянский опорный пункт.

Азербайджан обвинил Армению в провокации, заявив, что армянские военные открыли огонь из артиллерийских установок.

Подробнее о конфликте в статье: Что произошло на границе Азербайджана и Армении и при чем здесь Украина