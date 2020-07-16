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Близ Афин из-за лесных пожаров эвакуировали летний лагерь и десятки домов

Четверг, 16 июля 2020, 17:51

Детский летний лагерь и десятки домов были эвакуированы из-за пожара южнее Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Власти Греции заявила, что два огнезащитные вертолеты и два самолета участвовали в пожарных мероприятиях за пределами портового города Лаврио, примерно в 60 километрах к югу от столицы.

Эвакуацию провели в качестве меры предосторожности, хотя дома не подпадают под непосредственную угрозу пожаров.

Три соседних района также готовятся к эвакуации в случае необходимости, сообщили пожарная служба и муниципальные чиновники.

Отмечается, что тушение пожара сопровождается трудностями из-за ветреной погоды.

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Греция
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