Близ Афин из-за лесных пожаров эвакуировали летний лагерь и десятки домов

Детский летний лагерь и десятки домов были эвакуированы из-за пожара южнее Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Власти Греции заявила, что два огнезащитные вертолеты и два самолета участвовали в пожарных мероприятиях за пределами портового города Лаврио, примерно в 60 километрах к югу от столицы.

Эвакуацию провели в качестве меры предосторожности, хотя дома не подпадают под непосредственную угрозу пожаров.

Три соседних района также готовятся к эвакуации в случае необходимости, сообщили пожарная служба и муниципальные чиновники.

Отмечается, что тушение пожара сопровождается трудностями из-за ветреной погоды.