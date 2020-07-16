Поблизу Афін через лісові пожежі евакуювали літній табір і десятки будинків

Дитячий літній табір та десятки будинків були евакуйовані через пожежу на південь від Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Влада Греції заявила, що два вогнезахисні вертольоти та два літаки брали участь у пожежних заходах за межами портового міста Лавріо, приблизно за 60 кілометрів на південь від столиці.

Евакуацію провели в якості запобіжного заходу, хоча будинки не підпадають під безпосередню загрозу пожеж.

Три сусідні райони також готуються до евакуації у разі потреби, повідомили пожежна служба та муніципальні чиновники.

Зазначається, що гасіння пожежі супроводжується труднощами через вітряну погоду.