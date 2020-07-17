Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудят план спасения своей экономики

Лидеры ЕС в пятницу начнут первый за много месяцев "физический" саммит в Брюсселе, чтобы рассмотреть предложение по долгосрочному бюджету Евросоюза и фонд восстановления экономики, однако разногласий между странами-членами крайне много.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне встречи глава Евросовета Шарль Мишель призвал лидеров к поиску соглашения и проявления политической воли.

В письме к главам стран он отметил, что со времени последнего саммита в июне продолжалась интенсивная работа со всеми государствами ЕС, институтами Евросоюза, которые учли высказанные опасения.

"Исходя из этого, я выдвинул предложение об устранении основных проблем и наведении мостов между различными позициями", - отметил глава Евросовета.

Брюссель предложил план восстановления экономики на сумму 750 млрд евро, из которых 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро в форме займов.

Предложенный план, получивший название Следующее поколение ЕС, не только не получил поддержку среди государств-членов ЕС, а и вызвал острую дискуссию между ними.

Также лидеры должны рассмотреть семилетний бюджет блока. В результате проведенных предварительных переговоров удалось уменьшить на 26 млрд евро его сумму, составляющею 1,074 триллиона евро.

Подробнее читайте в статье: Компромиссный план восстановления Европы: как ЕС планирует спасать свою экономику