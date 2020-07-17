Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У США новий "коронавірусний" антирекорд: понад 75 тисяч заражень за добу

Албанія і Болгарія знов у "зеленому" списку України, але на межі

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі обговорять план порятунку своєї економіки

ЄС не відкриє кордони для українців щонайменше ще два тижні






Лідери ЄС на саміті в Брюсселі обговорять план порятунку своєї економіки

П'ятниця, 17 липня 2020, 08:23

Лідери ЄС у п’ятницю розпочнуть перший за багато місяців очний саміт в Брюсселі, щоб розглянути пропозицію з довгострокового бюджету Євросоюзу і фонд відновлення економіки, однак розбіжностей між країнами-членами вкрай багато. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Напередодні зустрічі глава Євроради Шарль Мішель закликав лідерів до пошуку угоди та проявлення політичної волі. 

Читайте також
Єврокомісія погіршила прогноз для економіки єврозони, очікує падіння на 8,7%

У листі до глав країн він зазначив, що з часу останнього саміту у червні тривала інтенсивна робота з усіма державами ЄС, інститути Євросоюзу врахували висловлені побоювання.

"Виходячи з цього, я висунув пропозицію про усунення основних труднощів і наведенні мостів між різними позиціями", - зазначив глава Євроради. 

Брюссель запропонував план відновлення економіки на суму 750 млрд євро, з яких 500 млрд євро у вигляді субсидій і 250 млрд євро у формі позик. 

Запропонований план, що отримав назву Наступне покоління ЄС, не лише не отримав підтримки серед держав-членів ЄС, а і спричинив гостру дискусію між ними.

Також лідери повинні розглянути семирічний бюджет блоку. В результаті проведених попередніх перемовин вдалося зменшити на 26 мільярдів євро його суму яка становить 1,074 трильйона євро. 

Детальніше читайте у статті: Компромісний план відновлення Європи: як ЄС планує рятувати свою економіку

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua