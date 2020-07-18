Пожар в соборе в Нанте: огонь полностью уничтожил орган, главная версия - поджог

Пожар в соборе XV столетия в Нанте взяли под контроль. По предварительным выводам, причиной возгорания стал поджог.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Bleu.

Пожарным около 10:00 утра по местному времени удалось взять под контроль пожар в соборе им. Св. Петра и Павла, который начался около 7:40. Сейчас на месте уже более 100 пожарных.

Министр внутренних дел Жераль Дарманен и министр культуры Розелин Башело объявили, что выезжают на место событий. Ранее публичными заявлениями отреагировали президент Эммануэль Макрон и премьер Жан Кастекс.

Начальник пожарной команды уверяет, что в данном случае "сценария Нотр-Дама" уже не будет, но борьба продолжается и пожарным точно придется работать целый день.

Фото: AFP

По его словам, огонь полностью уничтожил орган собора, а платформа, на который он расположен, очень повреждена и может обрушиться.

Пожарные установили, что очагов возгорания было сразу три - справа и слева от нефа, и еще один - на уровне большого органа.

Прокурор Нанта сообщил, что сейчас основной причиной пожара считают умышленный поджог, открыто уголовное производство.

В 1972 году собор также пострадал от масштабного пожара. Причиной стал паяльник, забытый на крыше одним из строителей, который участвовал в ремонтных работах. Тогда огонь полностью уничтожил стропила крыши.