Пожар в соборе в Нанте: огонь полностью уничтожил орган, главная версия - поджог
Пожар в соборе XV столетия в Нанте взяли под контроль. По предварительным выводам, причиной возгорания стал поджог.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Bleu.
Пожарным около 10:00 утра по местному времени удалось взять под контроль пожар в соборе им. Св. Петра и Павла, который начался около 7:40. Сейчас на месте уже более 100 пожарных.
Министр внутренних дел Жераль Дарманен и министр культуры Розелин Башело объявили, что выезжают на место событий. Ранее публичными заявлениями отреагировали президент Эммануэль Макрон и премьер Жан Кастекс.
Начальник пожарной команды уверяет, что в данном случае "сценария Нотр-Дама" уже не будет, но борьба продолжается и пожарным точно придется работать целый день.
По его словам, огонь полностью уничтожил орган собора, а платформа, на который он расположен, очень повреждена и может обрушиться.
Пожарные установили, что очагов возгорания было сразу три - справа и слева от нефа, и еще один - на уровне большого органа.
#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l’#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.— Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
Прокурор Нанта сообщил, что сейчас основной причиной пожара считают умышленный поджог, открыто уголовное производство.
В 1972 году собор также пострадал от масштабного пожара. Причиной стал паяльник, забытый на крыше одним из строителей, который участвовал в ремонтных работах. Тогда огонь полностью уничтожил стропила крыши.