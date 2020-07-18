Во французском Нанте горит собор XV века, огонь еще не под контролем

Во французском Нанте горит собор XV столетия им. Св. Петра и Павла, памятку спасают около 60 пожарных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

Пожар возник сегодня утром, службы чрезвычайных ситуаций получили сообщение в 07:44.

Сейчас на месте работают около 60 пожарных и 6 пожарных автомобилей.

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020

На видео можно видеть пламя между башнями собора, оттуда поднимаются темные клубы дыма. На момент публикации огонь еще не взяли под контроль. Представитель пожарной команды в комментарии AFP отметил, что это "серьезный пожар".

#Nantes | Courage aux sapeurs- # pompiers du @ SDIS44 engagés sur l '# incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.

Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s

- Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020

Причина возгорания пока не установлена.

Новоназначенный премьер Франции Жан Кастекс выразил солидарность с жителями Нанта и пожарными, которые борются с огнем. Следом появилось заявление президента Эммануеля Макрона.

"После Нотр-Дама, теперь в огне собор Св. Петра и Павла в сердце Нанта. Моя поддержка нашим пожарникам, которые рискуют собой для спасения этой жемчужины готического искусства", - написал президент.

Горожане в комментариях репортерам говорят, что расстроены и встревожены, не повторит ли собор судьбу Нотр-Дама, который существенно пострадал от пожара в 2019 году.

Сооружение собора началось в 15-м веке и растянулось на четыре столетия - строительство полностью завершили только в 1890 году. В течение этого времени он не раз оказывался под угрозой: в конце 18-го века мог быть снесен в рамках новой планировки города, в 1800 году пострадал от взрыва в замке рядом, в 1944 году - от боевых действий. В 1972 году собор пострадал от масштабного пожара.