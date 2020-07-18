350 больных и 2 тысяч на карантине: в Польше десятки свадеб закончились вспышкой коронавируса

С начала июня, когда в Польше разрешили проводить свадьбы с участием до 150 человек, около 30 праздников закончились вспышкой коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

За эти полтора месяца как минимум 29 свадеб закончились вспышкой коронавируса. 351 человек заразились, а 2 333 гостям пришлось самоизолироваться.

В Департаменте здравоохранения говорят, что на таких праздниках люди в итоге очень часто забывают о мерах предосторожности.

Поскольку очень трудно установить, кто контактировал с человеком, у которого потом обнаружили коронавирус, всем гостям приходится идти на самоизоляцию до выяснения, заразились они или нет.

Больше всего таких случаев произошло в Малопольском воеводстве. Органы здравоохранения рекомендовали пока отказаться от проведения свадеб в четырех районах, где ситуация с коронавирусом наиболее рисковая.

В органах здравоохранения советуют если организовывать свадьбы, то на открытом воздухе, а также призывают людей из группы риска сократить время пребывания на празднике, в дополнение к элементарным мерам предосторожности.

За последние сутки в Польше обнаружили 339 новых больных коронавирусом, умерли еще 6 человек. Общее количество случаев коронавируса в стране с начала эпидемии достигло 39 746, а умерших - 1618.

Абсолютное большинство заражений приходится на Силезское воеводство - уже более 14 300, что составляет более трети от общего количества.

Ежедневный прирост заражений в июле несколько снизился, по сравнению с июнем. Количество "активных" случаев стабильно снижается с середины июня.