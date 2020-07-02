Отец премьера Британии проигнорировал правила правительства, прилетев в Грецию

Отец британского премьер-министра Бориса Джонсона нарушил указания британского правительства и правила греческого правительства, прилетев в Грецию через Болгарию.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Greek Reporter.

Стэнли Джонсон прилетел в Грецию, несмотря на указания Министерства иностранных дел, которое заявило, что британцы не должны выезжать за границу без необходимости.

Джонсон прибыл в Грецию через третью страну, показав, что можно обойти правила, разработанные греческим правительством для предотвращения распространения коронавируса. Он совершил перелет через столицу Болгарии Софию, потому что правительство Греции запретило прямые рейсы из Великобритании в середине июля.

79-летний отец британского премьера прибыл в Афины, чтобы наведаться на свою виллу в Пелионе в центральной Греции. Он похвастался своим путешествием в нескольких постах в Instagram.

View this post on Instagram Arriving in Athens this evening! A post shared by Stanley Johnson (@stanleyjohnson) on Jul 1, 2020 at 2:46pm PDT

"Я нахожусь в Пелионе по важным делам, пытаясь принять меры по коронавирусу, учитывая предстоящий сезон сдачи в аренду. Мне нужно установить меры дистанцирование на объекте, так как здесь они относятся к этому очень серьезно", - цитирует Стэнли Джонсона британская газета Daily Mail.

"Греки пытаются остановить массовое прибытия из Великобритании, но они были очень рады, что я приехал. Все они хотели знать, откуда я и что я делаю. Потом мне измерили температуру и я дважды сдал тест", - добавил он.

Вилла Джонсона с четырьмя спальнями в Пелионе имеет бассейн и террасы с видом на горы и море. Пляж расположен всего в пяти минутах ходьбы через оливковую рощу.