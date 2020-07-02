Батько прем’єра Британії проігнорував правила уряду сина, прилетівши у Грецію 

Батько британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона порушив вказівки британського уряду та правила грецького уряду, прилетівши у Грецію через Болгарію.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Greek Reporter.

Стенлі Джонсон прилетів до Греції, незважаючи на вказівки Міністерства закордонних справ, яке заявило, що британці не повинні виїжджати за кордон без необхідності.

Джонсон прибув до Греції через третю країну, показавши, що можна обійти правила, розроблені грецьким урядом для запобігання поширення коронавірусу. Він здійснив переліт через столицю Болгарії Софію, тому що уряд Греції заборонив прямі рейси з Великої Британії до середини липня.

79-річний батько британського прем’єра прибув до Афін, щоб відвідати свою віллу в Пеліоні у центральній Греції. Він похвастався своєю мандрівкою у кількох постах в Instagram.

View this post on Instagram Arriving in Athens this evening! A post shared by Stanley Johnson (@stanleyjohnson) on Jul 1, 2020 at 2:46pm PDT

"Я перебуваю в Пеліоні у важливих справах, намагаючись вжити заходів щодо коронавірусу з огляду на майбутній сезон здачі в оренду. Мені потрібно встановити заходи дистанціювання на об'єкті, тому що тут вони ставляться до цього дуже серйозно", - цитує Стенлі Джонсона британська газета Daily Mail.

"Греки намагаються зупинити масове прибуття з Великої Британії, але вони були дуже раді, що я приїхав. Всі вони хотіли знати, звідки я і що я роблю. Потім мені поміряли температуру і я двічі здав тест", - додав він.

Вілла Джонсона з чотирма спальнями в Пеліоні має басейн і тераси з видом на гори і море. Пляж розташований всього в п'яти хвилинах ходьби через оливковий гай.

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