Словакия исключила Болгарию и Черногорию из списка "безопасных" стран

Словакия решила не открывать границы для Болгарии и Черногории.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкое Noviny, соответствующее решение сегодня принял совет экспертов вместе с премьером Игорем Матовичем.

Болгарию и Черногорию исключили из списка "безопасных" стран из-за ухудшения в них эпидемиологической ситуации. В то же время, в него вошли Испания, Италия, Бельгия, Нидерланды и Ирландия.

Финальный "зеленый список" для Словакии включает государства Балтии, всю Северную Европу (кроме Швеции), Фарерские острова, также Польшу, Чехию и Венгрию, Кипр, Грецию, Хорватию, Словению, Лихтенштейн, Мальту, Монако, Германию, Австрию, Швейцарию, Испанию, Италию, Бельгию, Нидерланды и Ирландию.

Среди третьих стран, которые не являются членами ЕС, Словакия решила открыть границы для Австралии, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Китая.

Напомним, ранее Австрия вынесла предупреждение о путешествиях в страны Западных Балкан, в том числе в двух из шести государств региона, Европейский Союз определил как безопасные.

Италия решила пока не открывать границы для третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС.

Напомним, Европейский союз с 1 июля разрешило въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран. Внутренние границы стран ЕС рекомендовали открыть еще с 15 июня.