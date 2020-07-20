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Грузия хочет открыть границы для иностранцев, которые приезжают минимум на 6 месяцев

Понедельник, 20 июля 2020, 17:25

Грузия хочет открыть границы для иностранных граждан, которые планируют жить в стране как минимум 6 месяцев, по специальной программе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Проект подготовили министерство экономики и устойчивого развития совместно с Национальной академией туризма.

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Объясняется, что он рассчитан в первую очередь на фрилансеров и людей, работающих дистанционно, которые хотели бы следующие полгода пожить в Грузии.

Такие иностранные граждане могут подать заявку и, в случае ее согласования, получить разрешение на пересечение границы и долгосрочное пребывание.

В заявке, по предварительной информации, необходимо указать данные о месте работы и контакты работодателя, предварительное согласие на 14-дневную самоизоляцию по прибытии, приобрести медицинскую страховку на полгода.

"Речь идет о том, чтобы, с одной стороны, максимально защитить здоровье наших граждан, а с другой - впустить в Грузию граждан из таких категорий ... Эти люди будут жить в Грузии долгое время, а это означает, что этим прямопропорционально мы поможем бизнесу по аренде квартир, который серьезно пострадал от пандемии, а также гостиничному сектору во время карантина, ресторанному бизнесу и так далее", - отметила министр экономики Натия Турнава.

С какой даты может начать действовать программа, пока не сообщается.

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