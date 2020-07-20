Грузия хочет открыть границы для иностранцев, которые приезжают минимум на 6 месяцев
Грузия хочет открыть границы для иностранных граждан, которые планируют жить в стране как минимум 6 месяцев, по специальной программе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн".
Проект подготовили министерство экономики и устойчивого развития совместно с Национальной академией туризма.
Объясняется, что он рассчитан в первую очередь на фрилансеров и людей, работающих дистанционно, которые хотели бы следующие полгода пожить в Грузии.
Такие иностранные граждане могут подать заявку и, в случае ее согласования, получить разрешение на пересечение границы и долгосрочное пребывание.
В заявке, по предварительной информации, необходимо указать данные о месте работы и контакты работодателя, предварительное согласие на 14-дневную самоизоляцию по прибытии, приобрести медицинскую страховку на полгода.
"Речь идет о том, чтобы, с одной стороны, максимально защитить здоровье наших граждан, а с другой - впустить в Грузию граждан из таких категорий ... Эти люди будут жить в Грузии долгое время, а это означает, что этим прямопропорционально мы поможем бизнесу по аренде квартир, который серьезно пострадал от пандемии, а также гостиничному сектору во время карантина, ресторанному бизнесу и так далее", - отметила министр экономики Натия Турнава.
С какой даты может начать действовать программа, пока не сообщается.