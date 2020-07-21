В Нидерландах за неделю почти вдвое выросло количество новых случаев коронавируса

Количество новых ежедневных случаев коронавируса почти удвоилось за одну неделю: с 534 до 987. Процент положительных тестов вырос на две трети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Коэффициент заражения вырос до 1,29. Это означает, что 100 пациентов с коронавирусом вместе заражают 129 других людей. Только если уровень падает ниже 1, распространение вируса уменьшается.

Число заражений имеет предел неопределенности, но впервые с 15 марта этот показатель полностью превышает 1. Это означает, что распространение вируса в любом случае увеличивается, предупреждает RIVM.

"Это значительное увеличение во всех регионах. Если это продолжится, мы можем потерять контроль над вирусом. Это тревожный звонок: мы не должны так продолжать", - сказала Аура Тимен из Центра национальной координации борьбы с инфекционными заболеваниями.

Большинство инфекций все еще происходит в семьях и домохозяйствах, но в последние недели вирус также чаще передавался между друзьями и семьей. Также стало больше инфекций на вечеринках, в кафе и на рабочих местах.

Группа зараженных голландцев относительно молода: от 20 до 40 лет. "Но есть вероятность, что они передадут вирус своим родителям, бабушкам и дедушкам и уязвимым коллегам", - добавила Тимен.

Рост можно лишь частично объяснить тем, что общее количество тестов выросло на 18%. Доля людей, у которых обнаружили коронавирус после теста, увеличилась гораздо больше.

Две недели назад к 0,6 процента всех людей, которые прошли тестирование, выявляли коронавирус, на прошлой неделе показатель составил 1 процент.