У Нідерландах за тиждень майже вдвічі зросла кількість нових випадків коронавірусу

Кількість нових щоденних випадків коронавірусу майже подвоїлася за один тиждень: з 534 до 987. Відсоток позитивних тестів виріс на дві третини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Коефіцієнт зараження виріс до 1,29. Це означає, що 100 пацієнтів з коронавірусом разом заражають 129 інших людей. Тільки якщо рівень падає нижче 1, поширення вірусу зменшується.

"Це значне збільшення у всіх регіонах. Якщо це триватиме, ми можемо втратити контроль над вірусом. Це тривожний дзвінок: ми не повинні так продовжувати", - сказала Аура Тімен з Центру національної координації боротьби з інфекційними захворюваннями.

Більшість інфекцій все ще фіксується в сім'ях і домогосподарствах, але в останні тижні вірус також частіше передавався між друзями і сім'єю. Також стало більше інфекцій на вечірках, в кафе і на робочих місцях.

Група заражених голландців відносно молода: від 20 до 40 років. "Але є ймовірність, що вони передадуть вірус своїм батькам, бабусям і дідусям і вразливим колегам", - додала Тімен.

Зростання можна лише частково пояснити тим, що загальна кількість тестів зросла на 18%. Частка людей, у яких виявили коронавірус після тесту, зросла набагато більше.

Два тижні тому у 0,6 відсотка всіх людей, які пройшли тестування, виявляли коронавірус; минулого тижня показник становив 1 відсоток.