Австрия усилила коронавирусные ограничения

В Австрии снова усилили ряд коронавирусных ограничений, в том числе ввели обязательное ношение масок в супермаркетах, почтовых отделениях и отделениях банков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на OE24.

"Это места, куда люди должны ходить почти каждый день, у них нет выбора", - сказала канцлер Себастьян Курц, добавив, что число инфекций в стране снова увеличилось в последние недели.

Требование о масках уже применяется в общественном транспорте и в секторе здравоохранения (врачи, аптеки), на торговых и общественных ярмарках, демонстрациях и в сфере услуг (парикмахерская, педикюр и т. д.). Штраф за проезд без маски в транспорте составляет 50 евро.

Также усилены требования для религиозных собраний. Каждый верующий должен носить маску, если его сообщество имеет контакты с зонами риска за рубежом.

Места отправления культа закрываются, когда у посетителя обнаруживается положительный результат на вирус.

Австрия была одной из первых европейских стран, которые приняли строгие меры против распространения вируса. Однако, эта страна также была одной из первых, кто начала отменять ограничения.