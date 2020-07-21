Австрія посилила коронавірусні обмеження

В Австрії знову посилили низку коронавірусних обмежень, в тому числі ввели обов'язкове носіння масок в супермаркетах, поштових відділеннях та відділеннях банків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на OE24.

"Це місця, куди люди повинні ходити майже кожен день, у них немає вибору", - сказав канцлер Себастьян Курц, додавши, що число інфекцій в країні знову збільшилося в останні тижні.

Вимога щодо масок вже застосовується в громадському транспорті і в секторі охорони здоров'я (лікарі, аптеки), на торгових і громадських ярмарках, демонстраціях і в сфері послуг (перукарня, педикюр тощо). Штраф за проїзд без маски в транспорті становить 50 євро.

Прикордонний контроль знову посилюється, особливо для тих, хто повертається із Західних Балкан. До вимоги про самоізоляцію додається необхідність мати негативний тест на Covid-19, зроблений не більше, ніж за 72 години до в'їзду.

Також посилені вимоги для релігійних зібрань. Кожен віруючий повинен носити маску, якщо його спільнота має контакти з зонами ризику за кордоном.

Місця відправлення культу закриваються, коли у відвідувача виявляється позитивний результат на вірус.

Австрія була однією з перших європейських країн, яка запровадила суворі заходи проти поширення вірусу. Однак, ця країна також була однією з перших, хто почав скасовувати обмеження.

Нагадаємо, Австрія до кінця липня заборонила авіарейси із ще 10 країн у зв’язку з погіршенням в них ситуації з коронавірусом. Заборона пошириться на усі країни Західних Балкан, Болгарію, Румунію, Молдову та Єгипет.

Ще раніше заборона діяла для рейсів з Британії, Португалії, Швеції, України, Білорусі, Росії, Ірану та Китаю.