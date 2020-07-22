Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Суд Варшавы арестовал экс-главу Укравтодора на три месяца

В рекламе Трампа использовали фото с Майдана для иллюстрации хаоса

Госдеп США объявил вознаграждение по $ 1 млн за двух украинских хакеров

Послы ЕС впервые одобрили санкции против ГРУ РФ за кибератаки – журналист






В рекламе Трампа использовали фото с Майдана для иллюстрации хаоса

Среда, 22 июля 2020, 17:35

В рекламе Дональда Трампа использовали фото с Майдана для противопоставления "порядка и хаоса".

Как пишет "Европейская правда", на рекламу обратили внимание американские пользователи Twitter, заметив, что второе фото сделано явно не в США.

На картинке со слоганом "Общественная безопасность или хаос и насилие" с одной стороны размещено фото Дональда Трампа, с другой - фото событий Революции достоинства, сделанное 18 февраля 2014 года, на котором протестующие пытаются вырвать дубинку у правоохранителя.

 

Сообщение в рекламе адресованное от имени сообщества Evangelicals for Trump, но оно является частью кампании за переизбрание Трампа и можно видеть, что реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

В информации про рекламу на Facebook указан официальный домен сайта кампании Трампа - donaldjtrump.com.

 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Трамп
powered by lun.ua