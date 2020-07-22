В Греции у Коринфа борются с лесным пожаром, два села эвакуировали

В Греции пришлось эвакуировать два села и школу-интернат в районе Коринфа из-за лесного пожара.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, огонь вспыхнул сегодня около полудня в лесах на территории муниципалитета Кехрис.

По словам мэра Коринфа Вассилиса Напопоулоса, из соображений безопасности принято решение об эвакуации ближайших двух сел и школы-интерната для людей с инвалидностью.

Борьбу с огнем затрудняет сильный ветер, который постоянно меняет направление.

По информации от пожарных, на данный момент есть несколько очагов распространение огня. Им на помощь прибыли несколько единиц армейской техники и местные волонтеры.

Всего на месте работают 143 пожарных и 42 пожарные машины, 6 самолетов и 8 вертолетов.

Отмечается, что в этом же месте уже вспыхивал пожар 9 июля.

Напомним, около недели назад из-за пожара к югу от Афин пришлось эвакуировать детский летний лагерь и десятки домов.