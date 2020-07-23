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Украина рассчитывает, что обновление Соглашения об ассоциации будет в центре саммита Украина-ЕС

Четверг, 23 июля 2020, 15:03

Украина надеется, что обновление Соглашения об ассоциации будет центральной темой предстоящего саммита Украина-ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель.

Он отметил, что Украина надеется осуществить фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации для ее обновления и согласовать дальнейшую гармонизацию украинского законодательства с европейским.

"Для нас важно сделать Соглашение об ассоциации более гибким, сохраняя его актуальным. Мы бы хотели, чтобы эта идея была главной на саммите Украина-ЕС", - отметил премьер.

Напомним, сегодня делегация украинского правительства находится с официальным визитом в Брюсселе.

Правительство Украины и Европейская комиссия уже подписали меморандум и кредитное соглашение, устанавливающее предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

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Ассоциация с ЕС Шмигаль
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