Украина рассчитывает, что обновление Соглашения об ассоциации будет в центре саммита Украина-ЕС

Украина надеется, что обновление Соглашения об ассоциации будет центральной темой предстоящего саммита Украина-ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель.

Он отметил, что Украина надеется осуществить фундаментальный анализ Соглашения об ассоциации для ее обновления и согласовать дальнейшую гармонизацию украинского законодательства с европейским.

"Для нас важно сделать Соглашение об ассоциации более гибким, сохраняя его актуальным. Мы бы хотели, чтобы эта идея была главной на саммите Украина-ЕС", - отметил премьер.

Напомним, сегодня делегация украинского правительства находится с официальным визитом в Брюсселе.

Правительство Украины и Европейская комиссия уже подписали меморандум и кредитное соглашение, устанавливающее предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.