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Україна розраховує, що оновлення Угоди про асоціацію буде у центрі саміту Україна-ЄС

Четвер, 23 липня 2020, 15:03

Україна сподівається, що оновлення Угоди про асоціацію буде центральною темою майбутнього саміту Україна-ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселю.

Він зазначив, що Україна сподівається здійснити фундаментальний аналіз Угоди про асоціацію для її оновлення та погодити подальшу гармонізацію українського законодавства з європейським.

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"Для нас важливо зробити Угоду про асоціацію більш гнучкою, зберігаючи її актуальною. Ми хочемо, щоб ця ідея була головною на саміті Україна-ЄС", - зазначив прем’єр.

Нагадаємо, сьогодні делегація українського уряду перебуває з офіційним візитом у Брюсселі.

Уряд України та Європейська комісія вже підписали меморандум та кредитну угоду, що встановлює надання Україні макрофінансову допомогу на суму 1.2 млрд євро.

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Асоціація з ЄС Шмигаль
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