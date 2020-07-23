Україна розраховує, що оновлення Угоди про асоціацію буде у центрі саміту Україна-ЄС
Україна сподівається, що оновлення Угоди про асоціацію буде центральною темою майбутнього саміту Україна-ЄС.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселю.
Він зазначив, що Україна сподівається здійснити фундаментальний аналіз Угоди про асоціацію для її оновлення та погодити подальшу гармонізацію українського законодавства з європейським.
"Для нас важливо зробити Угоду про асоціацію більш гнучкою, зберігаючи її актуальною. Ми хочемо, щоб ця ідея була головною на саміті Україна-ЄС", - зазначив прем’єр.
Нагадаємо, сьогодні делегація українського уряду перебуває з офіційним візитом у Брюсселі.
Уряд України та Європейська комісія вже підписали меморандум та кредитну угоду, що встановлює надання Україні макрофінансову допомогу на суму 1.2 млрд євро.