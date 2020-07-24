Латвия будет требовать карантин от путешественников из еще 4 стран Европы

Латвия внесла еще 4 страны Шенгенской зоны в список стран, для путешественников из которых после прибытия в Латвию обязательна самоизоляция.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Latvijas Avīze.

Решение приняли на основе обновленных данных о развитии эпидемической ситуации за последние 14 дней.

В обновленном списке "рисковых" стран появились Бельгия, Чехия, Австрия и Швейцария. Для тех, кто прибывает оттуда в Латвию, теперь обязательно 14-дневная самоизоляция. Это требование касается транзитных пассажиров.

Всего в "красном списке" Латвии теперь 12 стран: кроме вышеупомянутых, это также Швеция, Хорватия, Болгария, Румыния, Испания, Португалия, Люксембург и Андорра.

В то же время, две страны перешли в "зеленый" список - Исландия и Сан-Марино.

Среди стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, самоизоляция не обязательна по возвращению из 10 стран. Это Канада, Грузия, Марокко, Тунис, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, Таиланд, Руанда и Уругвай.

Самоизоляцию не требуют для путешественников из стран, где последние 2 недели количество случаев коронавируса на 100 тыс населения не превышает 16.

В самой Латвии этот показатель составляет 2, 6 на 100 000 населения.