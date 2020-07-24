ЕС призвал Россию немедленно освободить историка Юрия Дмитриева

ЕС призвал Российскую Федерацию немедленно освободить историка и правозащитника Юрия Дмитриева, приговоренного к 3,5 годам лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление сегодня обнародовала Европейская служба внешней деятельности.

"Обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, председателя карельского отделения правозащитной группы" Мемориал ", выглядят такими, что обусловлены его правозащитной деятельностью и исследовательской работой на тему политических репрессий в советские времена, в частности, разоблачением мест массовых захоронений", - говорится в заявлении .

Дело Дмитриева, отмечают далее, является продолжением тенденции арестов и дискредитации в отношении правозащитников в Российской Федерации, и может еще более ослабить позиции гражданского общества и свободу слова в стране.

"ЕС призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить господина Дмитриева из гуманитарных соображений, учитывая его возраст и состояние здоровья, в связи с пандемией коронавируса", - заключают в заявлении.

Как ранее сообщала "Украинская правда", 22 июля суд в России приговорил 64-летнего историка Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии якобы за насильственные действия сексуального характера в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. Большую часть этого срока он уже отсидел в СИЗО.

Сначала обвинение просило приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Его коллеги и многочисленные правозащитники настаивают, что это преследование политическое и связывают его с профессиональной деятельностью историка, в частности, разоблачением массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал этот процесс "войной с правдой русской истории".

Подробнее о Юрие Дмитриеве и процессе над ним читайте в материале: Сандармох и Расстрелянное возрождение. Почему Украине стоит поддержать заключенного в России историка Дмитриева.