ЄС закликав Росію негайно звільнити історика Юрія Дмитрієва

ЄС закликав Російську Федерацію негайно звільнити історика та правозахисника Юрія Дмитрієва, засудженого до 3,5 років позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву сьогодні оприлюднила Європейська служба зовнішніх справ.

"Звинувачення, висунуті проти Юрія Дмитрієва, який є головою карельського осередку правозахисної групи "Меморіал", виглядають такими, що зумовлені його правозахисною діяльністю та дослідницькою роботою на тему політичних репресій у радянські часи, зокрема, викриттям місць масових поховань", - йдеться у заяві.

Справа Дмитрієва, зазначають далі, є продовженням тенденції арештів та дискредитації щодо правозахисників у Російській Федерації, і може ще більш послабити позиції громадянського суспільства та свободу слова в країні.

"ЄС закликає російську владу негайно та беззастережно звільнити пана Дмитрієва з гуманітарних міркувань, враховуючи його вік та стан здоров’я, у зв’язку з пандемією коронавірусу", - підсумовують у заяві.

Як раніше повідомляла "Українська правда", 22 липня суд в Росії засудив 64-річного історика Юрія Дмитрієва до трьох з половиною років колонії нібито за насильницькі дії сексуального характеру щодо його неповнолітньої прийомної доньки. Більшу частину цього терміну він вже відсидів у СІЗО.

Спершу звинувачення просило засудити його до 15 років позбавлення волі.

Колеги історика та численні правозахисники наполягають, що це переслідування політичне і пов'язують його з професійною діяльністю Дмитрієва, зокрема, викриттям масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав цей процес "війною з правдою російської історії".

Детальніше про Юрія Дмитрієва та процес над ним читайте у матеріалі: Сандармох і Розстріляне відродження. Чому Україні варто підтримати ув'язненого в Росії історика Дмитрієва.