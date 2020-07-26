В Варшаве эвакуируют 1500 человек из-за бомбы времен Второй мировой

В воскресенье утром в Варшаве началась эвакуация около 1500 жителей многоквартирных домов, у которых во время строительства линии метро обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Как сообщила Каролина Галецкая, представительница столичной мэрии, неразорвавшийся снаряд, найденный на улице Базилианской, имеет два метра в длину и весит 250 кг. В связи с его удалением в 6 часов началась эвакуация около 1500 жителей близлежащих кварталов.

При эвакуации работают 90 полицейских и 7 патрулей городской стражи. Для эвакуированных, как сообщила Галецкая, предусмотрено место в соседней школе.

Кроме того, город предоставил пожилым людям и с ограниченной мобильностью возможность пользоваться городскими автобусами - городские автобусные заводы предоставили на место 10 автобусов в распоряжение жителей.

В связи с операцией извлечения бомбы были изменены отдельные маршруты общественного транспорта.