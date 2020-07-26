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У Варшаві евакуюють 1500 людей через бомбу часів Другої світової

Неділя, 26 липня 2020, 11:32

У неділю вранці у Варшаві розпочалася евакуація близько 1500 мешканців багатоквартирних будинків, біля яких під час будівництва лінії метро виявили нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Як повідомила Кароліна Галецька, представниця столичної мерії, нерозірваний снаряд, знайдений на вулиці Базиліанській, має два метри в довжину і важить 250 кг. У зв'язку з його видаленням о 6 годині почалася евакуація близько 1500 жителів довколишніх кварталів.

При евакуації працюють 90 поліцейських і 7 патрулів міської варти. Для евакуйованих, як повідомила Галецька, передбачено місце в сусідній школі.

Крім того, місто надало літнім людям і з обмеженою мобільністю можливість користуватися міськими автобусами - міські автобусні заводи надали на місце 10 автобусів у розпорядження жителів.

У зв’язку з операцією вилучення бомби були змінені окремі маршрути громадського транспорту.

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