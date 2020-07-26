Испания уверяет, что эпидемия в стране под контролем

МИД Испании заверил, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Испания - безопасная страна. Мы работаем над тем, чтобы изолировать новые случаи заболевания, как только они появляются, и отслеживать их контакты, чтобы экономика и туризм могли работать, придерживаясь рекомендаций по охране здоровья и безопасности. Пока у нас нет вакцины, это новая норма", – сказала глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая.

Министерство иностранных дел добавило ,что"испанское правительство считает, что ситуация находится под контролем, вспышки локализованы, изолированные и контролируются".

Больницы хорошо справляются с ростом количества инфекций, и больше половины новых случаев заболевания протекают бессимптомно, сообщило министерство, добавив, что вспышки в Каталонии и Арагоне в скором времени должны быть взяты под контроль.

Как сообщалось, Британия ввела 14-дневный карантин для тех, кто прибывает из Испании.

Такое решение было принято в субботу после нового всплеска заражения коронавирусом в Испании, когда в пятницу было зарегистрировано более 900 новых случаев инфицирования.